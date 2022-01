Agrifood Magazine – 19/1/2022

In questo numero di Agrifood Magazine, prodotto dall'Italpress in collaborazione con TeleAmbiente: - Agroalimentare, il 30% dei lavoratori è in quarantena - La Transizione 4.0 spinge l'agricoltura - Ristorazione, crollo dei consumi per 56 mld in due anni - Record storico per lo spumante italiano abr/gtr/col