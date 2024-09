Agrifood Magazine – 18/9/2024

ROMA (ITALPRESS) - In questo numero di Agrifood Magazine, prodotto dall'Italpress in collaborazione con TeleAmbiente: - Spreco alimentare: il 50% del cibo finisce nella spazzatura - Pnrr, 600 richieste per bando agrivoltaico - Mercato del vino fiacco nei primi sei mesi dell'anno - Export Made in Italy verso un nuovo record