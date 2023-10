Agrifood Magazine – 18/10/2023

ROMA (ITALPRESS) - In questo numero di Agrifood Magazine, prodotto dall'Italpress in collaborazione con TeleAmbiente: - L’agroalimentare italiano nel mondo con Intesa Sanpaolo e Antinori - Prezzo del pane alle stelle. - Macchinari agricoli, nasce alleanza Maschio Gaspardo-Gregoire Besson - Biologico, crescono le polizze agevolate per mitigare i rischi legati al clima mgg/gtr/col