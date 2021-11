Agrifood Magazine – 17/11/2021

In questo numero di Agrifood Magazine, prodotto dalla Italpress in collaborazione con TeleAmbiente: - Firmato l’accordo per il prezzo del latte - Dalla manovra oltre 2 miliardi di euro per l’agricoltura - In crescita i birrifici agricoli in Italia - Nutriscore, patatine fritte più salutari dell’olio col/abr/gtr