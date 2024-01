Agrifood Magazine – 17/1/2024

ROMA (ITALPRESS) - In questo numero di Agrifood Magazine, prodotto dall'Italpress in collaborazione con TeleAmbiente: - Nel terzo trimestre lieve miglioramento per il settore - Agricoltura, 90 milioni per mezzi più moderni e sicuri - Sale di 9 miliardi la spesa a tavola nel 2023 - Il metaverso alleato del miglioramento genetico delle piante mgg/gtr/col