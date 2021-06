Agrifood Magazine – 16/6/2021

In questo numero di Agrifood Magazine prodotto dall'Agenzia Italpress in collaborazione con TeleAmbiente: La Camera approva la legge sulle piccole produzioni locali; Il 31 agosto torna Cibus; Gli italiani riscoprono i prodotti Made in Italy; L'inflazione accelera per l'agroalimentare. mgg/