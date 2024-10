Agrifood Magazine – 16/10/2024

ROMA (ITALPRESS) - In questo numero di Agrifood Magazine, prodotto dall'Italpress in collaborazione con TeleAmbiente: - Agricoltura biologica, si può fare di più - Per l'olio extravergine prezzi in continuo aumento - Export agroalimentare italiano verso quota 70 miliardi - Ristorazione, 7 milioni dal nuovo decreto per le agevolazioni mgg/gsl