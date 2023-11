Agrifood Magazine – 15/11/2023

ROMA (ITALPRESS) - In questo numero di Agrifood Magazine, prodotto dall'Italpress in collaborazione con TeleAmbiente: - Agrivoltaico, dall’Ue aiuti per 1,7 miliardi di euro - Dal governo 22 milioni per il settore - I costi nascosti valgono il 10% del Pil mondiale - Cambiamenti climatici, la dieta mediterranea è a rischio mgg/gsl