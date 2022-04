Agrifood Magazine – 13/4/2022

In questo numero di Agrifood Magazine, prodotto dall'Italpress in collaborazione con TeleAmbiente: - La riforma europea di Dop e IGP mette a rischio il Made in Italy - Vino, per i giovani meno eccessi e più qualità - Il Parmigiano Reggiano incontra la Scozia - Nasce il primo polo logistico nazionale dell'agroalimentare abr/gt/col