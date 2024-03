Agrifood Magazine – 13/3/2024

ROMA (ITALPRESS) - In questo numero di Agrifood Magazine, prodotto dall'Italpress in collaborazione con TeleAmbiente: - 25 milioni per i consorzi DOP/IGP - Non si arresta la crescita dell’agricoltura biologica - Allarme degli agricoltori italiani per l’import di cereali - Parmigiano Reggiano soffia 90 candeline e "sposa" il whisky mgg/abr/gtr/col