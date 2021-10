Agrifood Magazine -13/10/2021

In questo numero di Agrifood Magazine, prodotto dalla Italpress in collaborazione con TeleAmbiente: - Il sistema agroalimentare italiano ha generato un valore aggiunto di circa 64 miliardi di euro - Stop al biossido di titanio come additivo dal 2022 - La Commissione Ue rafforza il sostegno all’agricoltura - Vinitaly, al via la special edition per il rilancio dell’export mrv