Agrifood Magazine – 11/9/2024

ROMA (ITALPRESS) - In questo numero di Agrifood Magazine, prodotto dall'Italpress in collaborazione con TeleAmbiente: - Italia al top per i marchi di qualità - 900 mila euro per dop e igp - Cresce l’agricoltura 4.0, le aziende puntano sull’ai - Più Impresa, da Ismea contributi e mutui agevolati per giovani e donne mgg/gtr/col