Agrifood Magazine – 10/1/2024

ROMA (ITALPRESS) - In questo numero di Agrifood Magazine, prodotto dall'Italpress in collaborazione con TeleAmbiente: - Allarme gelo sulle piante già in fiore - Vino, 2023 sottotono ma l'export tiene - In aumento le aziende agrituristiche - Florovivaismo, le produzioni italiane oltre i 3,14 miliardi mgg/gtr/col