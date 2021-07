Agricoltura, Milana: “Serviva accordo più coraggioso per la nuova Pac”

"Ci poteva essere un accordo un po' più coraggioso in merito alla riforma della Pac, si potevano aggiungere elementi che consentissero di avviare in maniera più solerte il percorso verso la transizione ecologica". Così Guido Milana, componente laziale del Comitato europeo delle regioni, in merito all'approvazione dell'accordo politico provvisorio che definisce la riforma della Politica Agricola Comune europea. alp/mgg/gtr