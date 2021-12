Agricoltura, Giansanti “Stiamo definendo il futuro del settore”

"Stiamo arrivando a definire il futuro dell'agricoltura, che sempre più dovrà essere green perché è quello che ci chiede anche l'Europa, ma lavoreremo anche per un giusto reddito agli agricoltori e prezzi equi per i consumatori, tanta qualità e competitività per le imprese". Così il presidente di Confagricoltura, Massimiliano Giansanti, a margine dell'assemblea. mpe/sat/red