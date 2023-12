Agricoltura, Giansanti “Serve un piano straordinario”

ROMA (ITALPRESS) - “Oggi l'agricoltura sta vivendo una stagione straordinaria”. Lo dice il presidente di Confagricoltura, Massimiliano Giansanti, a margine dell'assemblea invernale 2023. “Da una parte – spiega - abbiamo una ripresa sull'importanza della strategicità, sui temi della sovranità alimentare, dall'altra le sfide mondiali, se pensiamo alla nuova geopolitica del cibo, perché ci sono i progressi fatti dal Brasile, dagli Usa, dalla Cina, le nuove coltivazioni di olivicoltura in Arabia Saudita. Tutto questo – sottolinea Giansanti - deve farci pensare che l'agricoltura italiana deve continuare a investire, a investire sull'innovazione e per fare questo naturalmente serve un Piano straordinario per l'agricoltura”. xb1/mgg/gtr