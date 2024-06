Euro2024: Italia-Albania 2-1, le pagelle degli Azzurri

DORTMUND (GERMANIA) (ITALPRESS) - Il capitano, la sorpresa, i senatori, chi barcolla ma non molla e alla fine morde e incide, il centravanti-pivot. C'è questo e anche di più nell'Italia che ieri si è imposta nel match del debutto a Euro2024 contro l'Albania. Decisivo GIANLUIGI DONNARUMMA: Trafitto al 23esimo secondo avrà temuto di vivere una notte da incubo, ma poi ha ammirato la reazione dei suoi compagni, ha guidato la difesa con le sue urla e infine, al 90°, ha detto no al gol che poteva fare crollare il castello. Un intervento che vale il risultato e la sua esultanza come un bomber consumato. DECISIVO 7 BASTONI: Poco reattivo al pronti via, Italia sotto. C'era da confondersi, ma bisognava reagire e da ragazzo con le spalle larghe qual è, ha deciso di volare sul pallone di Pellegrini e di metterla dentro. Basto-gol poi non ha sbagliato più nulla: SOLIDO 7 CALAFIORI: La sorpresa della notte. La sua presenza era annunciata, ma solo alla vigilia. Invece in questi giorni Spalletti ci ha lavorato su, apprezzandone le qualità e lavorando sul talento. Ha risposto presente: emozionato ma già maturo. PROMESSA 7 DI MARCO 6: Una frittata di quelle pericolose. Rischi di bruciare tutto perchè quando si perde la prima, la qualificazione diventa un Everest da scalare. La sua sanguinosa rimessa laterale dopo 23 secondi poteva essere fatale. Non è stato così anche per merito suo che ha cominciato ad asfaltare la fascia sinistra, contribuendo al 2-1 di Barella (8 pieno per il Nicolò nerazzurro). Facendo la media dopo la follia iniziale e tutto il resto...SUFFICIENZA PIENA CHIESA: Strappi, dribbling, palle in mezzo e conclusioni. Il miglior Chiesa dell'ultimo periodo arriva al debutto di Euro2024. Lui è uno dei campioni in carica, vuole tornare a respirare aria da top player e a vincere. Il cammino è lungo, ma è sulla strada giusta: 7 SCAMACCA: Può spaccare, lo ha dimostrato anche in Europa League rendendo ancor più bella e letale la Dea. Può farlo anche qui in Germania, ha la scocca che piace a Spalletti che ora attende la "fucilata nella notte", ovvero una delle sue conclusioni che fanno secchi in portieri avversari. Ieri centravanti-pivot: Bello e completo: 6.5 ari/mrv