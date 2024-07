Agricoltura e fotovoltaico alleati per la transizione

ROMA (ITALPRESS) - Le sinergie tra il comparto agricolo e l’industria delle rinnovabili sono sempre più strategiche per creare nuove opportunità per la sicurezza energetica, preservando la produzione agroalimentare. Se ne è parlato nel corso di un convegno a Roma, promosso da Fondazione UniVerde e Coldiretti con la main partnership di Renexia. Nel corso dell’incontro sono state presentate alcune best practice, come il progetto agrivoltaico proprio di Renexia in Puglia e “Terra del sole”, che in Campania prevede la produzione di energia elettrica rinnovabile e al contempo colture autoctone con sistemi innovativi. f04/sat/gtr