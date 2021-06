VERONA (ITALPRESS) – L’agricoltura 4.0 sarà uno dei pilastri sui quali costruire il futuro dell’agricoltura: competitiva, digitale, sostenibile e sempre più produttiva. Il webinar online organizzato da Fieragricola di Verona e Image Line per mercoledì 16 giugno (ore 17) sarà l’occasione per fare il punto sulle opportunità presenti e future del digitale. “Fieragricola, rassegna internazionale dedicata all’agricoltura, inaugura con questo approfondimento dedicato all’agricoltura digitale un ciclo di webinar che mirano a dare risposte concrete alle imprese che operano in agricoltura – dichiara il direttore generale di Veronafiere, Giovanni Mantovani. Il settore primario ha di fronte a sè sfide importanti legate alla redditività delle imprese e del miglioramento di alcuni elementi che per la società sono diventati essenziali, come l’impatto ambientale o il benessere animale. La digitalizzazione verso la smart farming rappresenta una soluzione per una transizione ecologica in grado di garantire vitalità economica a 10 milioni di imprese agricole in Europa. Come principale manifestazione fieristica dedicata all’agro-zootecnia non potevamo non partire da questi temi, che saranno declinati a Fieragricola”, ha aggiunto.

I dati evidenziati dalla ricerca dell’Osservatorio Smart Agrifood, che fotografano un mercato in crescita del +20% sul 2019, con il 3-4% della superficie agricola utilizzata in Italia coltivata con strumenti di “smart farming”, saranno approfonditi da Maria Pavesi, ricercatrice dell’Osservatorio Smart AgriFood del Politecnico di Milano e dell’Università degli Studi di Brescia, con un focus specifico sulla meccanizzazione innovativa. Antonio Samaritani, Ceo di Abaco Group, illustrerà lo scenario in cui si inserisce l’agricoltura digitale, mentre Giuseppe Perrone, EY Blockchain Emeia Leader, entrerà nel vivo delle tecnologie emergenti per l’agricoltura 4.0. Gianluca Brunori, ordinario di Economia Agraria all’Università di Pisa e presidente del Comitato Consultivo sulla digitalizzazione in agricoltura dell’Accademia dei Georgofili, parlerà di sviluppo e digitalizzazione delle aree rurali. Al convegno parteciperà anche Massimiliano Giansanti, vicepresidente del Copa Cogeca, oltre alle rappresentanze istituzionali.

