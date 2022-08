NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Oggi saranno sorteggiati gli accoppiamenti dei tabelloni degli Us Open, quarta e ultima prova del Grande Slam. Il grande assente, oltre all’infortunato Alexander Zverev, sarà Novak Djokovic. Il Centro di Controllo e di Prevenzione delle Malattie statunitense ha confermato infatti l’obbligo di vaccinazione per entrare negli Usa. Il tennista serbo non è vaccinato contro il Covid-19 e non potrà quindi partecipare al Major di New York. Si pensava che il CDC (Centre for Desease Control and Prevention) potesse allentare le misure di prevenzione in merito al Covid-19. Invece, nulla è mutato. “Per i cittadini non statunitensi è obbligatorio mostrare la prova di vaccinazione completa prima di imbarcarsi su qualsiasi volo per gli Stati Uniti”: questo è previsto nell’attuale legge vigente in Usa.

– foto Image –

(ITALPRESS).

