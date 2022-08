NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Buone notizie per l’Italtennis dai campi in cemento di Flushing Meadows, a New York. Berrettini (ammesso al terzo turno), Sinner, Musetti e Fognini (che hanno superato l’esordio) proseguono la loro corsa agli Us Open, quarta prova stagionale del “Grande Slam”, giunti all’edizione numero 142 e in scena all’USTA Billie Jean King National Tennis Center, con un montepremi di oltre 60.000.000 dollari.

Matteo Berrettini ha ottenuto il pass per i sedicesimi di finale del singolare maschile soffrendo non poco contro il francese Hugo Grenier, in gara come “lucky loser”. Il romano, non apparso nelle condizioni migliori, ha vinto col punteggio di 2-6 6-1 7-6 (4) 7-6 (7), annullando un set point all’avversario nel tie-break del quarto parziale. Al prossimo turno sfiderà il britannico Andy Murray.

Nel torneo femminile, invece, Camila Giorgi ha sfiorato il pass per il terzo turno. L’azzurra si è arresa di fronte alla statunitense Madison Keys, numero 20 del ranking internazionale e del seeding, col punteggio di 6-4 5-7 7-6 (10-6). Nel terzo parziale la Giorgi conduceva 5-2, prima subire la rimonta dell’avversaria.

Nella notte, prima avevano superato il primo turno, tutti vincitori in cinque set, Jannik Sinner, Lorenzo Musetti e Fabio Fognini. L’altoatesino ha faticato più del previsto per piegare il tedesco Daniel Altmaier con il punteggio di 5-7 6-2 6-1 3-6 6-1; il tennista di Carrara ha avuto la meglio sul belga David Goffin per 3-6 7-5 6-4 3-6 7-6 (11-9); mentre il ligure ha sconfitto in rimonta il russo Aslan Karatsev per 1-6 5-7 6-4 6-1 6-4.

Nel torneo femminile, invece, sempre nella notte, ha dovuto salutare New York in modo amaro Lucia Bronzetti. La romagnola, numero 59 del mondo, al debutto in un Major, ha alzato bandiera bianca a causa di crampi e problemi muscolari al termine di un match giocato alla pari contro la statunitense Lauren Davis, 105 del ranking Wta. L’azzurra si è ritirata sul punteggio di 4-6 76(3) 5-4 (30-30) in favore dell’avversaria. Fuori al primo turno anche la vincitrice della passata edizione degli Us Open, ovvero la britannica Emma Raducanu, sconfitta per 6-3 6-3 dalla francese Alizè Cornet. “Felice di essermi liberata la mente. Non ho più un mirino sulla schiena”, ha detto la Raducanu dopo il match. Avanza nel frattempo la tunisina Ons Jabeur, quinta forza del torneo; eliminata invece a sopresa la greca Maria Sakkari, numero 3 del mondo e del tabellone.

Giovedì torneranno in campo tre italiani. Musetti affronterà l’olandese Gijs Brouwer, proveniente dalle qualificazioni; Sinner se la vedrà con lo statunitense Christopher Eubanks, anche lui promosso dal tabellone cadetto; mentre Fognini sfiderà Rafa Nadal, che al debutto non ha brillato. Il “veterano” azzurro ha già giocato 17 volte in carriera contro il maiorchino: 13 i successi dello spagnolo, 4 le vittorie del ligure.

