ROMA (ITALPRESS) – Ai Campionati Europei Juniores di nuoto pinnato, a Poznan, in Polonia, è salita in cattedra la giovanissima 13enne Giulia Bruni, che ha conquistato ben 2 titoli continentali. La trasferta per la giovane atleta allenata da Federico Nanni non era iniziata nel migliore dei modi. Lunedì un disguido burocratico aveva rischiato di lasciarla a terra dal volo di andata. Poi un ritardo del volo dal Marconi di Bologna aveva fatto perdere al suo gruppo la coincidenza del secondo volo a Francoforte, con l’obbligo di una notte imprevista nello scalo tedesco. L’arrivo della Bruni nella città sede della manifestazione c’è stato solo il martedì a sera tarda e il mercoledì mattina è iniziata la competizione della portacolori della Record Team Bologna. Purtroppo la prima gara, i 100 metri monopinna, non sono andati come sperato. Con il secondo tempo di qualificazione accreditato dalla mattina, la Bruni si è dovuta accontentare del quarto posto finale che l’ha lasciata con tanto amaro in bocca. Ma la 13enne bolognese non si è abbattuta e il giovedì ha staccato una bellissima 5^ piazza nei 100 velosub, siglando anche il nuovo record nazionale di categoria. Il venerdì è stato il d-day per la Bruni, che ha gareggiato nella sua distanza preferita, i 50 metri monopinna.

La mattina Giulia è sembrata un po legata ma ha chiuso le qualifiche comunque al primo posto. Nel pomeriggio, quindi, si è presentata alla corsia numero 4, quella riservata al miglior tempo, con una determinazione e grinta che le immagini televisive hanno ben rappresentato. La gara non ha avuto storie. La Bruni è partita decisa e ha dominato in 18″33 sia l’avversaria più temibile, l’ucraina già vincitrice dei 100 metri, che la polacca sorretta dal tifo del pubblico di casa. E’ la prima volta nella storia che l’Italia vince in questa distanza e oltretutto che un’atleta di non ancora 14 anni, che Giulia compirà l’8 agosto prossimo, conquista il titolo Juniores under 18 ai Campionati Europei di nuoto pinnato.

Sull’onda dell’entusiasmo sabato si è poi realizzata l’impresa, l’oro storico nella staffetta 4 x 100 metri, che la nazionale azzurra non aveva mai conquistato. Il quartetto formato da Giorgia Destefani, Paola Maccarone, Valentina Crivello e chiusa da Giulia Bruni ha battuto di pochi centesimi la selezione ucraina e quella tedesca, con un’ultima frazione della giovane felsinea al fotofinish in un testa a testa davvero emozionante.

La Bruni torna a Bologna con 2 ori e la convinzione di avere altri tre anni da under 18 per poter sognare traguardi iridati.

– foto Ufficio Stampa Fipsas –

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo info@italpress.com