ROMA (ITALPRESS) – La prima giornata dei Campionati italiani Assoluti a squadre si è aperta con il doppio successo del Centro Sportivo Carabinieri nelle gare di fioretto maschile e femminile che si sono svolte oggi al Palavesuvio di Napoli. Nella gara maschile il quartetto formato da Andrea Cassarà, Alessio Di Tommaso, Tommaso Martini e Damiano Rosatelli ha vinto una finale che si è decisa all’ultima stoccata sul 45-44, superando il team delle Fiamme Oro composto da Francesco Ingargiola, Edoardo Luperi, Tommaso Marini e Filippo Macchi. Il match conclusivo degli uomini è stato equilibrato e combattuto fino alla fine: prima dell’ultima frazione le Fiamme Oro erano in vantaggio di tre stoccate, poi Andrea Cassarà è stato in grado di recuperare, mettendo a segno otto stoccate e conquistando il titolo italiano. In precedenza le Fiamme Oro avevano lasciato fuori dalla finalissima i campioni uscenti delle Fiamme Gialle, mentre gli atleti dei Carabinieri avevano battuto l’Aeronautica Militare che, con Andrea Baldini, Alessio Foconi, Lorenzo Nista e Alessandro Paroli, ha vinto l’assalto per piazzarsi sul terzo gradino del podio.

La finale femminile ha riproposto la sfida di due anni fa, con Carabinieri e Fiamme Oro a contendersi la vittoria. Le portacolori dei Carabinieri Arianna Errigo, Martina Batini, Martina Sinigalia e Claudia Borella, che erano le campionesse uscenti, hanno confermato il successo di Palermo 2019 con il punteggio di 45-33 sulla squadra composta dalla detentrice del titolo individuale Alice Volpi, Erica Cipressa, Martina Favaretto e Vittoria Ciampalini. Si sono classificate al terzo posto le Fiamme Gialle con Camilla Mancini, Beatrice Monaco, Olga Calissi e Serena Rossini, mentre è rimasta fuori dal podio la Comense Scherma, unica squadra civile ad avere raggiunto la fase finale delle gare odierne. Domani il programma degli Assoluti a squadre 2021 continua con le gare di spada maschile e femminile, che saranno visibili sul canale youtube della Federazione Italiana Scherma, mentre le fasi finali saranno trasmesse da RaiSport a partire dalle ore 18.30.

(ITALPRESS).