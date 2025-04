PALERMO (ITALPRESS) – Il personale del 118 intervenuto la notte scorsa a Monreale in seguito alla sparatoria avvenuta in centro è stata aggredita da alcuni parenti di uno dei feriti.

“Non è ammissibile che per compiere con diligenza il proprio servizio a fianco della comunità, si rischi la propria incolumità. Sempre al fianco dei miei ragazzi”, scrive su Facebook il presidente della Seus 118 per la Regione Siciliana, Riccardo Castro, che a LaSicilia.it sottolinea come “un appello sociale” vada rivolto “alla popolazione per ribadire il ruolo e l’impegno quotidiano degli autisti soccorritori che coprono tutto il territorio regionale senza pausa alcuna. Si tratta di figure essenziali per il lavoro che svolgono e meritano enorme rispetto”.

“Sono un frontman e ho anche il compito di proteggere i lavoratori. Per trovare soluzioni ci si deve rivolgere agli organi che hanno la responsabilità specifica. Io, da presidente e da rappresentante di tutta la categoria chiedo protezione”, aggiunge.

