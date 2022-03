Afghanistan, niente scuola per le ragazze

Afghanistan, niente scuola per le ragazze

Le ragazze afghane delle scuole superiori non sono potute entrare in classe per seguire le lezioni. Il ministero dell’Istruzione ha annunciato il divieto fino a nuovo ordine. È una delle tre notizie della settimana scelte da Radioimmaginaria, la radio degli adolescenti. abr/