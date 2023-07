VENEZIA (ITALPRESS) – I rappresentanti della FIAIP (Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali) nelle persone del Presidente Nazionale Gian Battista Baccarini e del Presidente Fiaip Venezia Marco Bettiol, hanno incontrato presso la sede municipale di Ca’ Farsetti San Marco, il Sindaco di Venezia Luigi Brugnaro, ai fini di un confronto, proposto dall’amministrazione comunale, sull’opportunità di definire un Regolamento in materia di locazioni turistiche, quale facoltà normativamente prevista circa un anno fa, solo per la città di Venezia, a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 37-bis D.L. 17.5.2022 – Decreto Aiuti, convertito dalla L. 15.7.2022, n. 91. Con il noto emendamento “Pellicani” e/o “norma Venezia”, è stata attribuita, appunto al solo Comune di Venezia, al fine di favorire l’incremento dell’offerta di alloggi in locazione abitativa di lunga durata, la residenzialità nel centro storico e tutelare il patrimonio storico-artistico e ambientale della città, la facoltà di definire un Regolamento Comunale attraverso il quale introdurre, con particolare riguardo al centro storico e alle isole della laguna veneziana, limiti temporali massimi al diritto di affittare per periodi brevi oltre i quali scatterebbe l’obbligo di cambiare la destinazione d’uso degli immobili da residenziali a turistico-ricettive e categoria, cioè la classificazione che serve a stabilire quante tasse pagare, andando, di fatto, a comprimere il diritto dei cittadini proprietari di scegliere liberamente come e quanto affittare i propri immobili.

“È stato un incontro franco e costruttivo – commenta il Presidente Nazionale Fiaip Gian Battista Baccarini – nella condivisa convinzione dell’inopportunità e dell’inutilità di introdurre limitazioni o divieti alle locazioni turistiche e con la comune consapevolezza dell’importanza strategica di tale comparto quale vera risorsa per il turismo veneziano e nazionale con conseguenti e trasversali benefici per l’economia locale e per l’intero sistema Paese”. “Le locazioni turistiche sono sempre più importanti e, ancor più quest’anno, necessarie – commenta il Presidente Fiaip Venezia Marco Bettiol – affinché si riesca ad accogliere lo straordinario boom di turisti, già in atto nella città lagunare, in quanto le strutture ricettive tradizionali non sono sufficienti a soddisfare le richieste, pertanto, è opportuno favorire, non ostacolare, le locazioni brevi quale ampliamento dell’offerta turistica locale e Nazionale ovviamente nel rispetto della cittadinanza e della massima legalità”.

“Abbiamo evidenziato e condiviso con il Sindaco Brugnaro, con il quale il dialogo continuerà nelle prossime settimane, che per favorire le locazioni di lunga durata, quale principale finalità alla base dell’emendamento Pellicani – conclude Baccarini – è necessario, non porre limiti temporali alle locazioni brevi disincentivandole, ma comprendere e analizzare le ragioni che spingono i cittadini a preferire tale tipo di locazione, ovvero una redditività definita medio/alta, una flessibilità in termini di vendibilità e soprattutto l’assenza dei rischi locativi correlati alla morosità e alla mancata restituzione del possesso dell’abitazione e, su queste basi, stimolare il legislatore Nazionale ad intraprendere un percorso di riforma delle locazioni “ordinarie” regolamentate da una legge che ha oltre 40 anni, rendendole nuovamente attrattive e preferibili, non vincolanti, dai proprietari”.

