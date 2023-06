Affitti in nero a Bologna, società non dichiara 800 mila euro

La Guardia di Finanza di Bologna ha svolto una verifica fiscale nei confronti di una società di gestione immobiliare per affitti brevi recuperando a tassazione circa 800 mila euro di ricavi non dichiarati. Gli immobili erano in gran parte affittati a stranieri che soggiornavano nel capoluogo felsineo per almeno tre o quattro giorni. col4/gtr