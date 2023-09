Quattordici associazioni del mondo immobiliare e turistico hanno elaborato congiuntamente un documento, inviato al ministero del Turismo, contenente talune osservazioni in relazione all’ultima bozza del testo del disegno di legge in materia di affitti brevi e turistici. Le associazioni ritengono che il testo diffuso sia “palesemente mirato – senza alcuna ragionevole motivazione – a contrastare la locazione delle abitazioni private. Ciò, attraverso l’introduzione di un numero ingiustificato di divieti, limitazioni, requisiti e obblighi, alcuni dei quali di impossibile applicazione”. Le associazioni, inoltre, ritengono che si tratti di un testo “fortemente lesivo del diritto di proprietà, profondamente illiberale e in molte sue parti contrario ai principi costituzionali. Considerano, poi, che esso determinerebbe due effetti principali: da un lato, un aumento del sommerso; dall’altro, una crescita dei prezzi delle forme di ospitalità alternative, a cominciare da quella di tipo alberghiero”.

“La materia trattata è la locazione, seppur breve, e non un’attività economico-imprenditoriale, come invece, di fatto, si sottintende nell’articolato. Essa, quindi, ha una sua propria disciplina normativa, che consente a qualunque privato cittadino, senza alcuna distinzione di poter decidere liberamente come concedere in locazione il proprio o i propri immobili, sia che essi siano stati ereditati, sia che siano stati acquistati con i propri risparmi o ricorrendo ad un mutuo. Pertanto, è bene ribadire che non si tratta di un’attività economica-imprenditoriale ma dell’esercizio di un diritto costituzionalmente garantito: quello di poter dare in locazione un proprio immobile, seppur per periodi brevi, nel rispetto della normativa vigente”. Per tali ragioni dunque, il giudizio delle associazioni sul testo diffuso – salvo che sull’art. 3 – è “di assoluta contrarietà. E l’invito, conseguentemente, è a ripensarlo totalmente”.

