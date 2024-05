Aeroporto Palermo, Burrafato “Immaginiamo uno scalo sempre più green”

PALERMO (ITALPRESS) - “Questo momento vuole essere la chiusura di un ciclo, i lavori del vecchio quadriennio e soprattutto il punto di partenza di un nuovo quadriennio che è segnato da nuove sfide. Ci saranno 68 milioni di investimenti, quasi tutti con mezzi propri per continuare a far crescere l'accoglienza e l'ospitalità di questo aeroporto all'insegna dei passeggeri e soprattutto all'insegna del green e della sicurezza. Immaginiamo un aeroporto sempre più efficiente, sempre più verde, soprattutto che possa ancora di più arricchire l'offerta di voli, che già quest'anno avrà in più il New York e che già l’anno scorso aveva avuto l'Istanbul, che è stata sicuramente una sfida vinta”. Così il presidente di Gesap, Salvatore Burrafato, a margine della conferenza stampa sulla conclusione dei lavori del primo lotto dell’aeroporto internazionale Falcone Borsellino di Palermo. Fonte: ufficio stampa Gesap xd6/pc/gtr