FIRENZE (ITALPRESS) – Allo sviluppo dell’aeroporto di Peretola a Firenze “io ci tengo tantissimo. In condizioni così limitate come è oggi, con una pista di 1650 metri, nel 2024 si sono raggiunti tre milioni e mezzo di utenti che sono arrivate e partite da Firenze, e questo è la dimostrazione di quanto ci sia la necessità di uno scalo che faccia un salto di qualità sul piano della sicurezza, e noi per questo abbiamo progettato la pista, ovvero declinata-parallela rispetto all’autostrada, cioè parallela ma con un angolo leggermente declinato per trovare il cono di volo in una zona in cui vivono meno persone”. Lo ha detto il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, ospite ai microfoni di Lady Radio. “Su questa pista che è ambientalmente migliore sul piano dell’inquinamento acustico e della sicurezza nel percorso dei voli noi stiamo completando tutti gli elementi di risposta alle integrazioni sul progetto per poterli mandare alla Conferenza dei servizi. Io sono ottimista, e quando sarà realizzata tutti quelli che hanno a cuore i valori ambientali si renderanno conto che la nuova pista sarà realizzata secondo un obiettivo che è quello della tutela ambientale” ha concluso Giani.

