FIUMICINO (ROMA) (ITALPRESS) – Giornata di inaugurazione al Terminal 1 dell’Aeroporto di Roma Fiumicino, dove Plaza Premium – leader nel settore dei servizi di lusso per i passeggeri – ha aperto la sua seconda lounge all’interno dello scalo. Infatti, dopo l’apertura al Terminal 3, la società di Hong Kong – punto di riferimento importante in questo segmento di mercato – ha allargato i suoi ambienti anche nel Terminal principale dell’Aeroporto, presentando in grande stile la concretizzazione di un progetto volto ad accogliere sia passeggeri provenienti da rotte nazionali che da quelle intercontinentali.

A precedere il taglio del nastro un’inaugurazione curata nei minimi dettagli, con lo spettacolo suonato e ballato messo in scena dal Lion Dance Italy, gruppo esibitosi nella tradizionale danza del leone, tipica della Cina.

“E’ un grande orgoglio per la nostra società aggiungere un nuovo tassello in Europa e soprattutto allargarci all’interno di uno scalo strategico come quello di Roma Fiumicino – ha detto la General Manager di Premium Plaza, Analia Marinoff -. Il nostro obiettivo è quello di accogliere un bacino sempre maggiore di passeggeri, e il Terminal 1 in tal senso offre numerose opportunità. Non solo per il transito di tutti i passeggeri destinati alle tratte nazionali, ma anche per coloro i quali devono affrontare viaggi internazionali o che arrivano anche da altri continenti”.

La stessa Marinoff ha poi proceduto al taglio del nastro che ha ufficialmente aperto la lounge, ricca di servizi e costruita in modo tale da fornire il massimo livello di comfort, utile ad ogni singolo passeggero per godersi i momenti successivi o immediatamente precedenti il proprio viaggio.

