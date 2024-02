Aeroporti, Zangrillo “Fiumicino priorità per un’Italia protagonista”

ROMA (ITALPRESS) - "La sfida futura è confermare questo scalo come punto di riferimento importante nel cuore dell'Europa. Poter disporre di un aeroporto come quello di Fiumicino, che in questi anni ha coltivato l'eccellenza è fondamentale": a dirlo il ministro della Pubblica Amministrazione, Paolo Zangrillo, in occasione dei festeggiamenti a Fiumicino per i 50 anni di Aeroporti di Roma. spf/fsc/gsl