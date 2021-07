Aeroporti, via libera Ue al piano aiuti da 800 milioni

La Commissione Europea ha approvato, in base alla normativa UE sugli aiuti di Stato, un piano italiano da 800 milioni per risarcire aeroporti e operatori di assistenza a terra per i danni subiti a causa della pandemia. abr/gtr