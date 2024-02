Aeroporti Calabria, Occhiuto “Alle polemiche rispondiamo con i fatti”

REGGIO CALABRIA (ITALPRESS) - "Mi viene da sorridere per quante volte ho letto polemiche sull'impegno della Regione per l'aeroporto di Reggio Calabria, mentre io lavoravo assiduamente. Ho imparato che la migliore risposta alle polemiche sono i fatti". Lo ha detto il presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto, in occasione dell'annuncio di Ryanair del lancio di una nuova base a Reggio Calabria con otto destinazioni e due nuove rotte per gli scali di Lamezia e Crotone per l’estate 2024. xa5/pc/gsl