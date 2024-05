Laurea in Medicina, la Fnomceo chiede programmazione

ROMA (ITALPRESS) - Il primo via libera alla riforma delle modalità di accesso ai corsi di laurea in Medicina riaccende il confronto tra chi propone l'abolizione tout court del numero chiuso e chi invece difende questa modalità. Tra questi ultimi in prima linea la Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri. sat/gtr