AdR, con “Airport in the city” check-in e bagagli a Roma Termini

ROMA (ITALPRESS) - L'aeroporto di Fiumicino arriva nel centro di Roma, dove i passeggeri potranno effettuare il check-in e imbarcare senza costi aggiuntivi il proprio bagaglio da stiva alla stazione Termini, per poi ritirarlo direttamente a destinazione. È la novità offerta da "Airport in the City", il nuovo servizio di check-in off-airport di Aeroporti di Roma. xb1/f07/fsc/gtr