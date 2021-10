Fiumicino (ITALPRESs) – E’ ufficialmente in corso la social media call ADR 4 NextGen, concorso dal carattere “social” rivolto agli studenti degli ISS Paolo Baffi e Leonardo Da Vinci del Comune di Fiumicino, chiamati a elaborare idee digital per una comunicazione innovativa sulla sostenibilità.

Fino al 20 novembre 2021, gli studenti con il desiderio di contribuire allo sviluppo sostenibile con creatività e un approccio nuovo sono invitati a iscriversi al concorso, presentando i loro progetti su come comunicare i principali temi della sostenibilità – come il climate change, l’ambiente e il benessere della comunità – al pubblico dei social media. Potranno essere presentati video, pillole, infografiche, podcast, o altre forme di narrativa digitale che siano reputate dagli studenti come innovative ed efficaci.

“Il momento di severa crisi generato dalla pandemia ha stimolato Aeroporti di Roma a investire sempre più sullo sviluppo sostenibile e innovativo della nostra realtà: oltre agli obiettivi che ci siamo posti, come raggiungere il target NetZero entro il 2030, e ai traguardi che abbiamo raggiunto, tra cui il recupero del 98% dei rifiuti, al centro della nostra strategia sono il territorio e la nostra comunità, con la quale ci impegniamo a mantenere un dialogo proficuo e costante” ha dichiarato Veronica Pamio, Vice President External Relations and Sustainability di Aeroporti di Roma. “In questo contesto, dar voce alle nuove generazioni, per sensibilizzarle sulle tematiche della sostenibilità e valorizzarne le idee, è un obiettivo fondamentale: proprio per questo, siamo felici di poter collaborare con l’Assessorato alle Politiche Scolastiche di Fiumicino e con le scuole del territorio ad ADR 4 NextGen, progetto che auspichiamo sia il primo di una lunga serie”.

A valutare gli elaborati sarà un comitato dedicato di Aeroporti di Roma, che selezionerà i tre progetti più innovativi, più ricchi, più applicabili e più efficienti da un punto di vista comunicativo: questi lavori saranno poi presentati dagli studenti nel corso della tavola rotonda “ADR 4 NextGen”, il 13 dicembre.

“Desidero ringraziare Aeroporti di Roma per aver voluto coinvolgere i nostri istituti superiori nel progetto dedicato alla sostenibilità ADR 4 NextGen: parlare di sostenibilità con le nuove generazioni costituisce un fondamentale esempio per la formazione integrata e multidisciplinare dei nostri studenti,” ha commentato Paolo Calicchio, Assessore alla Scuola, Sport e Politiche Giovanili del Comune di Fiumicino.

“Molto importanti sono le tematiche espletate nel concorso, volte a responsabilizzare i giovani, rendendoli partecipi di una progettualità condivisa, dedicata al sostegno di iniziative di sensibilizzazione in materia ambientale e comunitaria. Il linguaggio innovativo con il quale i ragazzi potranno partecipare al concorso costituisce un ulteriore motivazione: sono sicuro che i nostri giovani sapranno interpretare nel migliore dei modi l’oggetto del concorso e attendiamo ora che le opere, frutto della creatività e della fantasia dei nostri studenti, prendano corpo. Un plauso, infine, all’I.I.S. Leonardo Da Vinci e all’I.I.S. Paolo Baffi, alle dirigenti e a tutti docenti per l’entusiasmo con il quale hanno aderito all’iniziativa”.

(ITALPRESS).