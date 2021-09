“Non potevo immaginare il ruolo nevralgico che l’Agenzia avrebbe rivestito per la tutela della salute, la sicurezza dei cittadini e il contrasto ai gravi reati in materia di traffico di merci e di valuta derivati dell’emergenza pandemica. ADM, anche in un anno particolare come quello della pandemia, ha assicurato la raccolta di oltre 60 miliardi di euro di gettito erariale nei settori di competenza. Sono stati mesi duri nei quali importanti risultati sono stati conseguiti il merito va attribuito a tutte quelle persone che, con alto senso del dovere, hanno servito lo Stato al massimo delle loro possibilità e capacità”. È quanto ha detto il direttore generale di ADM, Marcello Minenna, in occasione della presentazione del Libro Blu 2020, il report annuale dei risultati operativi che l’Agenzia ha conseguito e delle azioni messe in campo negli ambiti di competenza e contiene le più significative attività svolte ed iniziative intraprese sul territorio nei settori delle Accise, delle Dogane e dei Monopoli.

La cerimonia ha visto la presenza del presidente della Camera dei Deputati, Roberto Fico, il degli Esteri e della cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, il ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese, il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, e il ministro della Salute, Roberto Speranza. Nel corso del 2020, l’Agenzia, in un contesto economico-produttivo di particolare criticità, ha svolto un ruolo cruciale per il presidio della legalità e della sicurezza nel commercio internazionale, garantendo la celerità delle operazioni doganali dei cosiddetti “beni Covid-19”, ossia dei beni necessari per il contrasto alla diffusione del Covid-19. Nel periodo compreso tra aprile e dicembre 2020 – si legge nel Rapporto – l’Agenzia ha sdoganato 7,75 miliardi di beni Covid-19 per un valore complessivo di 3,10 miliardi di euro. Nel corso del 2020, ADM, come disposto dal Commissario Straordinario all’emergenza, si è adoperata per l’acquisizione di presidi sanitari utili a fronteggiare l’emergenza sanitaria, requisendo più di 53 milioni di beni Covid-19 destinanti a soggetti pubblici e a strutture ospedaliere. L’attività di vigilanza e controllo ha determinato il sequestro di 22,96 milioni di tali beni, soprattutto mascherine e guanti, anche grazie all’impiego dei laboratori chimici. “Il Libro Blu 2020 dell’Agenzia, che considero uno strumento fondamentale di informazione e trasparenza in merito alle attività di un importante ente pubblico. Il documento consente infatti alle Istituzioni, prima tra tutte il Parlamento, ma anche agli operatori economici e a tutti i cittadini, di accedere ad elementi di conoscenza e valutazione aggiornati in merito ad attività cruciali per la tutela di diritti ed interessi garantiti dalla Costituzione, come pure per il buon funzionamento del sistema produttivo e del commercio internazionale del nostro Paese”, ha detto il presidente della Camera dei Deputati, Roberto Fico. “Vorrei esprimere al Direttore generale Minenna e a tutto il personale dell’Agenzia il mio apprezzamento per il contributo cruciale che hanno dato per fronteggiare l’emergenza determinata dalla pandemia. Mi riferisco, in particolare – ha spiegato – alla celerità con cui sono state effettuate le operazioni doganali relative all’importazione di dispositivi di protezione, gel disinfettanti ed altri beni necessari per prevenire la diffusione del Covid, garantendo al tempo stesso la rigorosa verifica della conformità alle certificazioni e l’individuazione di frodi particolarmente pericolose. Questa attività di controllo a tutela della salute e della sicurezza dei cittadini è, al di là dell’emergenza Covid, uno dei profili forse meno noti che il Libro blu pone in evidenza”. Nel corso della cerimonia è stato presentata la “Nuova Lotteria Italia – Disegniamo la fortuna con il Terzo settore”, l’iniziativa che ha visto la ricezione di 150 disegni realizzati da artisti con disabilità appartenenti ad associazioni del Terzo Settore, si è conclusa con la scelta delle 12 opere che saranno inserite nel frontespizio dei biglietti della Lotteria Italia 2021. Assegnata inoltre la “Medaglia San Matteo”, il premio assegnato al personale dell’Agenzia che si è distinto nel portare a termine quotidianamente e con merito i compiti istituzionali.

