Ad Asti arrestati due pakistani per sequestro di persona

ASTI (ITALPRESS) – La Polizia di Stato di Asti, coordinata dalla Procura della Repubblica, ha arrestato due cittadini pakistani per sequestro di persona, rapina, tentata estorsione, tentato omicidio e favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. I due sono accusati di aver sequestrato un concittadino, dopo avergli promesso di aiutarlo a lasciare illegalmente l’Italia.

Alla vittima sono stati sottratti il cellulare, il passaporto ed è stata richiesta un’ingente somma di denaro. Al suo rifiuto, prima è stato malmenato e poi trattenuto per diversi minuti a testa in giù dal balcone al terzo piano di una palazzina, fin quando i due aggressori lo hanno lasciato cadere. L’uomo è miracolosamente sopravvissuto, ma è tuttora ricoverato per tentare di recuperare la mobilità agli arti inferiori.

– Foto Polizia di Stato –

(ITALPRESS).