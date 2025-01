ROMA (ITALPRESS) – Oggi ad Anzio e Nettuno le celebrazioni per l’81° Anniversario dello sbarco alleato.

La cerimonia, alla quale hanno preso parte, si è articolata in tre momenti: presso il Monumento ai Caduti di Piazza Garibaldi ad Anzio e a Nettuno presso il Cimitero americano e al Monumento ai Caduti di Piazza Cesare Battisti.

Accolti dal Sindaco di Anzio, Aurelio Lo Fazio e dal Sindaco di Nettuno, Nicola Burrini, Sottosegretario di Stato per la Difesa, On. Matteo Perego di Cremnago, l’Ambasciatore degli Stati Uniti d’America in Italia, Jack Markell, l’Ambasciatore britannico in Italia e San Marino, Edward Llewellyn, ed altri rappresentanti delle forze dell’ordine e delle istituzioni. A rappresentare il Sindaco Roberto Gualtieri, il Consigliere di Città metropolitana di Roma Capitale Nicola Marini.

“Si ricorda oggi un passaggio fondamentale che segnò definitivamente la storia del nostro paese e della seconda guerra mondiale, una pagina tanto importante per la liberazione dell’Italia dall’occupazione nazifascista, quanto tragica, per il numero di soldati alleati che persero la vita, furono feriti o presi prigionieri. Ricordiamo che la memoria è un dovere, così come lo è passare di generazione in generazione una lettura corretta, che sia contestualizzata, rispetto alle premesse degli avvenimenti che caratterizzarono il passato, e allo stesso tempo attualizzata, per saper leggere la realtà in cui viviamo, ancora segnata da conflitti e guerre. Pensiamo a questa celebrazione come a un momento di riflessione sul passato e sul presente, oltrechè un messaggio universale di pace e democrazia”.

afferma Nicola Marini, Consigliere Città metropolitana di Roma Capitale.

