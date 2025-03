Ad Ancona al via il Salone editoria Marche 2025

ANCONA (ITALPRESS) – Il Salone editoria Marche ha spalancato le sue porte al pubblico. Il taglio del nastro all’ingresso della Sala delle Polveri della Mole Vanvitelliana di Ancona alla presenza del Presidente del Consiglio regionale Dino Latini, del Vicepresidente Maurizio Mangialardi e dei due direttori artistici dell’evento, Mimmo Minuto e Giancarlo Galeazzi.

“Un evento che, fin dalla sua prima edizione, ha saputo affermarsi come uno dei momenti più significativi della nostra cultura e della nostra tradizione editoriale – ha esordito il Presidente del Consiglio regionale Dino Latini – un appuntamento che si ripete e cresce, con l’obiettivo di far brillare l’editoria marchigiana, un settore che racconta la nostra identità, la nostra creatività, e il nostro spirito di intraprendenza”. “Il Sem è dunque un’opportunità per mettere in luce l’operosità e la capacità innovativa dei nostri editori – ha aggiunto Latini – che con passione e determinazione continuano a curare e diffondere la parola scritta, alimentando una tradizione che affonda le sue radici nella nostra cultura”.

Quasi trenta le Case editrici marchigiane presenti con i loro stand alla Mole dove si svolgeranno anche domenica le presentazioni librarie e si alterneranno scrittori, autori e illustratori. “Il Sem è cresciuto e vogliamo crescere ancora” – ha affermato il Vicepresidente Maurizio Mangialardi. I direttori artistici della manifestazione Mimmo Minuto e Giancarlo Galeazzi hanno invitato a “non mettere mai confini alla cultura”.

Durante l’inaugurazione è stata richiamata anche la proposta di legge depositata in Consiglio regionale per sostenere in maniera efficacia il settore dell’editoria. Subito dopo l’omaggio a Maria Montessori, alla quale è dedicata questa seconda edizione del Salone, con particolare riferimento alla sua opera “Educazione per un mondo nuovo” con gli interventi di Patrizia Caporossi e Rita Scocchera dell’Opera nazionale “Montessori”.

Hanno preso parte all’inaugurazione l’assessora alla Cultura del Comune di Ancona, Marta Paraventi, il Presidente del Tribunale per i minorenni delle Marche, Sergio Cutrona, e l’eurodeputato Carlo Ciccioli. Nel pomeriggio i primi ospiti illustri di questa seconda edizione del Sem, lo storico ed editorialista del Corriere della Sera, Ernesto Galli Della Loggia, per la presentazione del suo libro “Una Capitale per l’Italia” e a seguire lo storico e scrittore, Giordano Bruno Guerri, con il suo libro “Italo Balbo. Il gerarca che oscurò Mussolini”.

– foto ufficio stampa Regione Marche –

(ITALPRESS).