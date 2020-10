Ad agosto commercio estero in ripresa

Continua il recupero del commercio estero italiano. Secondo i dati Istat, ad agosto 2020 c'è stata una crescita per entrambi i flussi, più intensa per le importazioni che per le esportazioni. L'aumento su base mensile dell'export è dovuto in particolare all'incremento delle vendite verso i mercati Ue mentre quello verso l'area extra europei è più contenuto. sat/mrv/red