Ad agosto accelera l’inflazione

Accelera l'inflazione ad agosto. L'Istat rileva un aumento del 2% su base annua dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività, al lordo dei tabacchi. L'accelerazione è dovuta, da una parte, a fattori stagionali che influenzano la crescita dei prezzi dei Servizi relativi ai trasporti e dei Servizi ricreativi, culturali e per la cura della persona; dall'altra dipende dai prezzi dei Beni energetici non regolamentati e degli Alimentari non lavorati. abr/mrv/red