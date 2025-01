ADELAIDE (AUSTRALIA) (ITALPRESS) – Inizia al meglio il 2025 di Simone Bolelli e Andrea Vavassori. Gli azzurri, rispettivamente numero 9 e 8 del mondo in doppio, battono 46 76(4) 11-9 i tedeschi Kevin Krawietz e Tim Puetz, numero 10 e 11 nel ranking di specialità, e conquistano ad Adelaide il quarto titolo in carriera dopo quelli conquistati a Buenos Aires, Halle e Pechino l’anno scorso. Grazie a questo risultato Simone Bolelli migliorerà il suo best ranking in doppio, che risale all’agosto 2015, e salirà alla posizione numero 6. Il 39enne di Budrio ha raggiunto così i 15 titoli in carriera in doppio nel circuito maggiore, il quarto sul duro dopo il trionfo all’Australian Open 2015 con Fognini (prima coppia italiana a vincere uno Slam in doppio maschile dopo Pietrangeli e Sirola al Roland Garros 1959), a Dubai nel 2016 con Seppi e Pechino nel 2024 con Vavassori. Il torinese ha festeggiato invece il suo settimo titolo Atp in doppio. Gli azzurri, capaci di eliminare i numero 6 del tabellone Edben/Vliegen nei quarti e i numeri 1 del mondo Arevalo/Pavic in semifinale, hanno rimontato da sotto 2-4 nel match tie-break in finale. Arriva così la terza vittoria in 5 confronti diretti contro Krawietz/Puetz, diventata a Torino l’anno scorso la prima coppia tedesca nell’albo d’oro delle Nitto Atp Finals dopo aver battuto peraltro proprio Bolelli e Vavassori nel girone.

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).

