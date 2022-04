TORINO (ITALPRESS) – Per assecondare la naturale voglia degli appassionati di tornare a viaggiare su due ruote, Suzuki ha deciso di promuovere una serie di iniziative che nelle prossime settimane darà la possibilità agli appassionati di salire in sella a tre dei modelli più desiderati della sua gamma moto.

I concessionari ufficiali Suzuki supervaluteranno di 1.000 Euro l’usato permutato per passare alla nuova GSX-S1000 e a qualsiasi modello della famiglia V-Strom, in entrambe le cilindrate a catalogo, 650 e 1050. In quest’ultimo caso, tra l’altro il cliente riceverà in omaggio anche l’estensione automatica della garanzia da due a quattro anni. Quale che sia la moto scelta, i dealer Suzuki danno inoltre la possibilità di optare tra un vasto assortimento di finanziamenti e di formule alternative al classico saldo alla consegna. Chiunque può così trovare uno strumento di pagamento conveniente e flessibile, adatto alle proprie esigenze.

– foto ufficio stampa Suzuki Italia –

