Acquirente Unico, Moles “Pronti a contrastare la povertà energetica”

ROMA (ITALPRESS) – “Il concetto di ‘Povertà energetica’ diventa importantissimo al fine della individuazione del ‘cliente vulnerabile’ e della definizione delle relative politiche. Il recepimento della Direttiva diventa, dunque, un passaggio delicatissimo e fondamentale per la definizione delle prossime politiche a tutela delle categorie più deboli”. Lo ha detto Giuseppe Moles, Amministratore delegato di Acquirente Unico, durante l’audizione sulla Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea – Legge di delegazione europea 2024, presso la Commissione “Politiche dell’Unione Europea” della Camera dei Deputati.

“La norma europea – ha sottolineato – insiste molto anche sulla responsabilizzazione dei consumatori, con la creazione di sportelli unici per l’assistenza tecnica, amministrativa e finanziaria in materia di efficienza energetica e di meccanismi extragiudiziali per la risoluzione delle controversie. Lo Sportello per il consumatore Energia e Ambiente, gestito da Acquirente Unico, potrebbe rappresentare il ‘punto unico di contatto’ che, secondo la norma europea, deve essere dedicato ‘a fornire ai clienti finali e agli utenti finali tutte le informazioni necessarie concernenti i loro diritti, il diritto applicabile e i meccanismi di risoluzione delle controversie a loro disposizione”.

“AU inoltre – ha continuato Moles – tramite il Servizio Informativo Integrato (SII), il Portale Offerte e il Portale Consumi, può svolgere una funzione essenziale per l’attuazione degli obiettivi posti dalla Direttiva, fornendo non solo una lettura intelligente dei dati presenti nel SII, essenziali per la conclusione di contratti di fornitura vantaggiosi per i clienti, ma anche per la gestione di appositi servizi di sostegno per realizzare la condivisione dell’energia auspicata dalla Direttiva, infine, per la realizzazione di misure a tutela della continuità della fornitura per i clienti vulnerabili, nonché delle misure a tutela della fornitura di energia elettrica durante una crisi dei prezzi”.

In tema di fonti rinnovabili Moles ha poi evidenziato: “AU è già intervenuto nella recente audizione sul dl bollette dove ha auspicato la possibilità di fare ricorso, per approvvigionare il mercato dei clienti vulnerabili, agli strumenti presenti in qualsiasi mercato, compresi i PPA, così da permettere un approvvigionamento efficiente e puntare alla stabilizzazione del prezzo e, dall’altro, contribuire al raggiungimento degli ambiziosi obiettivi di consumo di energia da fonti rinnovabili fissati dalla direttiva stessa. Infine AU, stante le competenze acquisite per il tramite del Fondo per la transizione energetica nel settore industriale, attività che AU svolge per conto del MASE, è pronto a supportare il legislatore nell’ambito delle procedure amministrative svolgendo l’attività istruttoria, come oggi già svolge il Fondo”, ha concluso.

