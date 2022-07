ROMA (ITALPRESS) – ACI Rally Italia Talent 2022 torna a scaldare i motori ed è pronto a selezionare nuovi aspiranti rallisti desiderosi di gareggiare gratuitamente in un vero rally. Da giovedì 7 a sabato 9 luglio la manifestazione dedicati ai motori ed appassionati del mondo Suzuki farà tappa presso il leggendario l’Autodromo “Enzo e Dino Ferrari” di Imola per il terzo casting della stagione. Lungo le rive del Santerno lo staff di Rally Italia Talent traccerà un percorso ad hoc per esaltare le doti degli iscritti navigatori e piloti più brillanti. Chi si destreggerà meglio a bordo di Suzuki Swift Sport Hybrid, scelta da ACI Sport come Auto Ufficiale della manifestazione, conquisterà il passaggio alle fasi successive del talent. Le semifinali e le finali nazionali decreteranno quindi i vincitori di questa nona edizione nelle numerose categorie previste dal Regolamento. Saranno proprio loro a disputare poi un rally valido per i Campionati o i Trofei titolati ACI Sport beneficiando della formazione e del supporto totale da parte del Team RIT, che li farà correre in maniera gratuita nelle vesti di equipaggi ufficiali.

– Foto Ufficio Stampa Suzuki –

(ITALPRESS).

