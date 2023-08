MILANO (ITALPRESS) – “Milano conferma tutto il suo amore e la sua passione verso la Ferrari”. Lo dice Geronimo La Russa, presidente dell’Automobile Club Milano, che commenta così l’entusiasmo dimostrato da moltissimi tifosi che oggi in centro hanno atteso e poi applaudito la visita di Charles Leclerc e Carlos Sainz in uno store cittadino. “Nonostante il periodo non propriamente favorevole – prosegue Geronimo La Russa – i milanesi hanno dimostrato il proprio attaccamento alla ‘Rossà, un bel segnale in attesa del Gran Premio in programma domenica a Monza”.

