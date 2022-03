Accordo Sindacati-Regione Lazio, Leodori: “Confronto costruttivo”

“Abbiamo scongiurato la necessità di gravare ulteriormente sulle famiglie in un periodo difficilissimo per tutti. Il confronto con i sindacati non è stato semplicissimo ma costruttivo e di soddisfazione complessiva". Lo ha detto il vicepresidente della Regione Lazio, Daniele Leodori. sfe/pc/gtr