MILANO (ITALPRESS) – Grazie all’accordo tra SEA la società di gestione degli aeroporti di Milano e il Gruppo San Donato è garantita la sicurezza dei voli giornalieri con tratta Malpensa-Amsterdam.

“La normativa dei Paesi Bassi per la sicurezza in volo – spiega la nota – prevede che, prima di partire, i passeggeri si sottopongano a un test molecolare e, entro quattro ore dal volo, a un test rapido. Per aiutare i passeggeri a rispettare tutti i passaggi burocratici richiesti per volare in modo sicuro, il Gruppo San Donato allestisce a Malpensa un punto dove è possibile sottoporsi a test rapido nel modo più agile e comodo.

I voli che ogni giorno partono dall’aeroporto di Milano Malpensa diretti ad Amsterdam Schipol, nei Paesi Bassi, sono Covid free grazie all’accordo tra SEA e GSD”.

(ITALPRESS).